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Van'da Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası Temalı Etkinlik

Van'da Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası Temalı Etkinlik
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Van'da Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, manevi değerlerin önemi vurgulandı ve İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık, toplumun yozlaşmasına karşı ilahi değerlerin gerekliliğini dile getirdi.

Van'da Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" temalı etkinlik düzenlendi.

İl Müftülüğü tarafından kent meydanında düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kaside ve mevlidin okunduğu programda konuşan İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık, harama ve mal sevdasına rağbetin giderek arttığını söyledi.

Manevi duyguların giderek tahrip edildiğini ifade eden Şık, "Dünyanın bozuk çarkına çomak sokmak, toplumun yozlaşmış durumunu durdurmak ve dünyanın zulüm üstüne kurulmuş düzenini yıkmak için İslami ve insani değerler taşıyan kişilere ihtiyacımız var. Bu çerçevede Peygamberimiz, cahiliye döneminden Asr-ı Saadet dönemine vesile oldu. Peygamberimizin manevi şahsiyeti bu olgunluğa nasıl geldi? Onu takip eden insanlar nasıl bir ilham kaynağından istifade ettiler ki her biri göklerde birer yıldız olup dünyanın farklı yerlerinde etraflarını aydınlattılar. Tüm bunların kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'den ilham aldılar. Kur'an-ı Kerim'in insan inşası ilimle, irfanla ve hikmetle olmuş." diye konuştu.

Programa, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel

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