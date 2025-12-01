Van'da Otomobil Sudan Çıkarıldı, 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Van-Hakkari kara yolunda Zernek Baraj Gölü'ne yuvarlanan otomobil, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti.
OTOMOBİL SUDAN ÇIKARILDI
Van- Hakkari kara yolunun 45'inci kilometresinde, Zernek Baraj Gölü'ne yuvarlanan 3 kişinin hayatını kaybettiği otomobili çıkarmak için çalışma başlattı. Jandarma Arama Kurtarma ekibi botla otomobilin düştüğü noktaya geldi. Gerekli önlemler alındıktan sonra vincin halatı, göle dalış yapan Jandarma Arama Kurtarma dalgıç ekibi tarafından hurdaya dönen otomobile bağlandı. Dalgıçlar sudan çıktından sonra, otomobil 8 metre derinliğinde vinçle yaklaşık 2 saat süren çalışmayla çıkarıldı.
Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel