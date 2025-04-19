Van'da Otomobil Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı
Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tabela direğine çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Van'ın Muradiye ilçesinde tabela direğine çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Muradiye-Van kara yolunun Karahan Mahallesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 65 AAZ 700 plakalı otomobil, önündeki aracı sollamak isterken refüjdeki tabela direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3'ü hayatını kaybetti.
Trafiğe kapatılan yol, aracın kaldırılmasının ardından ulaşıma açılacak.
Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk - Güncel