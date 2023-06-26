Van'da Operasyon: Gümrük Kaçağı Ürünler Ele Geçirildi

Van'da gerçekleştirilen 6 operasyonda gümrük kaçağı sigara, telefon ve saat ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı sigara, telefon ve saat ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen 6 operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada, 380 paket sigara, 72 elektronik sigara, 29 telefon, 8 akıllı saat ile tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı.