Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Güncelleme:
Van'da kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 30 Aralık Salı günü tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile 0-6 yaş çocuğu olan ebeveynler idari izinli sayılacak.

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi.

Yoğun kar, buzlanma ve sis nedeniyle 30 Aralık Salı günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile 0-6 yaş çocuğu olan ebeveynlerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel
