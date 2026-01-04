Van'da okulların çatılarındaki buz sarkıtları ve kar kütleleri temizleniyor

VAN'da bir hafta boyunca etkili olan yoğun kar yağışı sonrası, okulların çatılarında oluşan kar kütleleri ve buz sarkıtları itfaiye ekipleri tarafından temizlendi. Öte yandan kar yağışı sonrası kapanan 217 yerleşim yerinden 61'i yeniden ulaşıma açıldı.

Kent genelinde kar yağışı nedeniyle kapanan 217 mahalle ve mezra yolundan 61'i yeniden ulaşıma açılırken, kapalı olan 156 yerleşim yerinin yolunun açılması için de Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Kırsal mahallelerin yanı sıra kent merkezinde de büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler tarafından kar temizleme çalışmaları yürütülüyor.

İTFAİYE EKİPLERİ, OKULLARDA KAR MESAİSİ YAPTI

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, öğrencilerin güvenliği için okul çatılarında biriken kar kütleleri ile buz sarkıtlarını temizledi. Ayrıca okul bahçelerinde biriken karlar da ekipler tarafından kaldırıldı. Çalışmalar kapsamında kentteki okulların büyük bölümünde temizlik işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Belediye yetkilileri, kent genelindeki diğer okullarda da çalışmaların devam edeceğini belirterek, eğitim-öğretim faaliyetlerinin güvenli bir ortamda başlayabilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.