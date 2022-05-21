Van'da öğretmen ve öğrenciler, belediyenin tesislerini gezdi - Haberler

Van'da Büyükşehir Belediyesi'nin "Mesleki Beceriler ve Yeşil Dönüşüm Festivali" kapsamında öğretmen ve öğrencilerden oluşan 90 kişilik grup, kentte gerçekleştirilen ekolojik projeleri gezdi.

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye, çevre konusunda bilinçli nesillerin yetiştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile öğrencilere yönelik çevre konulu farkındalık gezisi gerçekleştirdi.

"Mesleki Beceriler ve Yeşil Dönüşüm Festivali" kapsamında Yıldırım Beyazıt Mesleki Lisesi ve Van Gölü Anadolu Teknik Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan 90 kişilik grup, Van Büyükşehir Belediyesi Entegre Katı Atık Tesisi, İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ile Güneş Enerji Santralini gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Son teknolojik altyapı ve bilişim ağı ile donatılmış tesisleri ilgiyle inceleyen öğrencilere ekolojik projelerin önemi anlatıldı.