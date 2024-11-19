Üye Girişi
Haberler

Van'da Öğretmen Akademileri Açıldı

Van'da Öğretmen Akademileri Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Öğretmen Akademileri, öğretmenlerin kişisel ve kültürel gelişimini desteklemek amacıyla Van'da açıldı. İlk ders yazar Sadık Yalsızuçanlar tarafından verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek amacıyla 81 ilde hayata geçirilen "Öğretmen Akademileri" Van'da başladı.

Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen açılış programına konuk olan yazar Sadık Yalsızuçanlar, ilk ders olarak "Ahmet Tevfik İleri'nin Büyülü Yaşamı" konusunu işledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, Van'da akademilerin açılmasının heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Öğretmenlerin akademilere gönüllü olarak katıldığını anlatan Aras, şöyle konuştu:

"Öğretmenlerimiz ilgi duydukları akademilere gönüllü olarak katılım sağlayabilir. Akademiler bizim için çok önemli. Rutinin dışına çıkmamız gerekiyor. Günlük yaşantımızın dışında keyif alarak yapabileceğimiz konuları işleyeceğiz. Memleketin geleceğini inşa edecek olan evlatlarımızı yetiştiren eğitimcilerin de akademide eğitim alması çok önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Programa, öğretmenler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli

Erdoğan'dan Putin'in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum geldi

 Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'in dolandırıcılık suçundan 240 yıla kadar hapsi isteniyor

Denizbank Genel Müdürünün 240 yıla kadar hapsi isteniyor

 Yasadışı bahis soruşturması büyüyor! 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı

Yasadışı bahis soruşturmasında 7 fenomen hakkında yakalama kararı
Rusya'da nükleer saldırı hareketliliği! Seri üretime başladıklarını duyurdular

Rusya'da nükleer saldırı hareketliliği! Acil Durum Bakanlığı seri üretime başlamış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

TV8 canlı izle! (KARADAĞ TÜRKİYE) TV8 HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki! TV8 CANLI 4K İZLE Macaristan Almanya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Macaristan Almanya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bosna Hersek Hollanda CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bosna Hersek Hollanda maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Karadağ Türkiye 11'i! Türkiye'nin Karadağ maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Çocuk Hakları Günü sözleri ve mesajları! Çocuk Hakları Günü ne zaman 2024? Aşk Evlilik Boşanma karakterleri kim? Love ft. Marriage and Divorce konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş kimdir? Daniel Dubois kimdir? Daniel Dubois boksör mü? Kerem Gülsoy kimdir? Tepki Kerem Gülsoy gözaltına alındı mı, tutuklandı mı, ne yaptı (YASADIŞI BAHİS)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.