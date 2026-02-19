Haberler

Van'da polis ve öğrenciler "kitap tahlili" etkinliğinde buluşuyor

Van'da polis ve öğrenciler 'kitap tahlili' etkinliğinde buluşuyor
Güncelleme:
Van Emniyet Müdürlüğü, öğrencilere okuma alışkanlığı ve analiz becerisi kazandırmak için kitap tahlili etkinlikleri düzenliyor. Polisler, öğrencilerle birlikte kitap okuyup analiz yaparak sosyalleşme ve analiz yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere okuma alışkanlığı ve analiz becerisi kazandırmak amacıyla belli aralıklarla kitap tahlili etkinliği düzenliyor.

Toplum Destekli Polislik Şubesi'nde görevli polisler, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı kapsamında belirlenen tarihlerde öğrencilerle bir araya gelerek tavsiye edilen kitapları okuyup analiz ediyor.

Kitaplarla dolu kafede okudukları kitapları yorumlayan öğrenciler, hem okuma alışkanlığı kazanıyor hem analiz etme becerilerini geliştiriyor hem de sosyalleşme fırsatı buluyor.

Kent genelindeki 5 okuldan 10'ar kişilik öğrenci grupları oluşturan polisler, toplamda 50 öğrenciyle belli aralıklarla bir araya gelerek kitap tahlilleri yapıyor.

Toplum Destekli Polislik Şubesi'nde görevli Komiser Zehra Sarıbaş, AA muhabirine, öğrencilerle kitap tahlili gerçekleştirdikten sonra kitapları öğrencilere hediye ettiklerini söyledi.

Projedeki öğrenci sayısını daha da artırmak istediklerini belirten Sarıbaş, "Şu anda 50 öğrencimizle devam ediyoruz. Proje kapsamında çocukları sosyal medyadaki zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırarak onları daha sosyokültürel etkinliklerde buluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Öğrencilerden 12 yaşındaki Muhammet Enes Öge ise "Kitabımı bir haftada bitirdim ve özetini çıkardım. Polis ağabey ve ablalarımızla kitabı tahlil ettik. Bize kitaptaki kısımlarla alakalı sorular sordular. Biz de soruları cevapladık. Böyle güzel bir etkinlik düzenledikleri için polislerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA " / " + Nevzat Umut Uzel -
