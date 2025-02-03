Van'da Öğrenciler Tatilde Okul Bakımına Destek Verdi

Van'da meslek lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin de desteğiyle yarıyıl tatilinde 5 okulun sıra, masa, dolap, kapı ve pencerelerinin bakımını yaptı.

Edremit ilçesinde Yıldırım Beyazıt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle ihtiyaç duyulan okullarda tamir ve bakım işlerini yapmak için çalışma başlattı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de destek verdiği Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü öğrencileri, öğretmenlerinin de yardımıyla eksikleri tespit edilen 5 okulda yarıyıl tatili boyunca sıra, masa, kapı, pencere ve dolapları onardı.

Tatil yapmak yerine gönüllü olarak okullarda çalışma yürüten öğrenciler, tamir ve bakım işlerini tamamladıkları okulları eğitim ve öğretime hazır hale getirdi.

"Çalışmaları geleneksel hale getirdik"

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü Öğretmeni Abdulselam Yılmaz, AA muhabirine, her yıl bu tür çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerin vefa örneği gösterdiğini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Okullarımızı ikinci döneme hazırlamak için öğrencilerimizle çalışma başlattık. Birçok okulun bozuk kapı ve kırık sıralarını tamir ettik. Bu çalışmaları artık geleneksel hale getirdik. Öğrenciler, okuldan aldıkları teorik bilgileri sahada uygulama şansı buluyor. Bir plan dahilinde okullarımızda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öğrencilerimiz vefa örneği göstererek tatilde olmalarına rağmen bize yardımcı oldular. İşçilik anlamında hiçbir ücret talep etmiyoruz. Okullardaki eksik malzemelerin büyük bölümünü biz getirdik."

"Okullara yardım ettiğimiz için mutlu oluyoruz"

Öğrencilerden Mithat Alhan ise "Gittiğimiz okullarda bozulan kapı, masa, dolap kapakları ve sıraları yenileyip teslim ediyoruz. Bölümü bitirip çalışmaya başlayacağımız zamanlar için hem deneyim kazanıyoruz hem de becerilerimizi geliştiriyoruz. Okullara yardım ettiğimiz için mutlu oluyoruz." dedi.

Yeni Mahalle Anaokulu Müdürü Züleyha Nur Şentürk de okullarındaki eksikliklerin öğretmen ve öğrenciler sayesinde giderildiğini belirtti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Şentürk, "Ara tatilde olmalarına rağmen fedakarlık gösterip okulumuzda çalışma başlattılar. Dolap ve kitaplıklar çocuklar için tehlike arz ediyordu. Öğrencilerimiz sayesinde kitaplıklarımız duvarlara sabitlendi ve tamirat işleri yapıldı. Okulumuzla ilgili eksiklerin tamamı giderilmiş oldu." diye konuştu.