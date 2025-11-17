Haberler

Van'da Nesli Tehlike Altında Olan Vaşak Görüntülendi

VAN'ın Gevaş ilçesinde muhtar Agit Avcı ve arkadaşları, yolda giderken nesli tehlike altında olan bir vaşağı cep telefonlarıyla görüntüledi. Avcı, bölgedeki yaban hayvanlarını korumak için vatandaşlara çağrıda bulundu.

Gevaş ilçesine bağlı İnköyü Mahallesi'nde muhtar Agit Avcı ile beraberindekiler, yolda giderken nesli tehlike altında olan vaşak gördü. Avcı ve beraberindekiler, cep telefonlarıyla vaşağı görüntüledi. Avcı, "Yolda giderken vaşak gördük. Hemen telefonlarımızla çekim yaptık. Bu bölgede daha önce bir kez daha görülmüştü fakat bu kadar yakından çekememiştik. Vaşak, bir süre yol kenarında bekledikten sonra ormanlık alana doğru uzaklaştı" dedi. Bölgede zaman zaman yaban hayvanlarının görüldüğünü belirten Avcı, vatandaşlara çağrıda bulunarak hayvanlara zarar verilmemesini istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
