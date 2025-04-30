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Van'da Muhtarlar ve Kurum Amirleri Buluşması Gerçekleşti

Van'da Muhtarlar ve Kurum Amirleri Buluşması Gerçekleşti
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Van'da AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda Gürpınar ve Gevaş ilçelerindeki muhtarlar ve kurum amirleri bir araya gelerek mahallelerindeki sorunları ve talepleri dile getirdi. AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, vatandaşların hizmetine ulaşmasını sağlamak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Van'da AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen programda Gürpınar ve Gevaş ilçelerinde görevli kurum amirleri ve muhtarlar bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas öncülüğünde başlatılan "muhtarlar ve kurum amirleri buluşması" programları devam ediyor.

Gürpınar ve Gevaş ilçelerinde görevli kurum amirleri ve muhtarlar düzenlenen programda bir araya geldi.

Toplantıda muhtarlar, mahallelerindeki sorunları, eksikleri anlattı, taleplerini dile getirdi.

Arvas, programda yaptığı konuşmada, millete hizmet etmek için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Arvas, "Bütün gayemiz, vatandaşlarımızın hizmetlere hızlıca ulaşması içindir. AK Parti milletin evidir. İl ve ilçe teşkilatlarımızın kapıları ardına kadar açık ve her daim sıcak çayımız mevcut. Biz de milletimize hizmet aşkıyla durmadan koşacak ve milletimizin hizmetinde olacağız. Çünkü aşk ile koşan yorulmaz, yolundan olmaz." dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan ise daire başkanlarının da katıldığı toplantılarda muhtarların taleplerini yerine getirmek için çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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