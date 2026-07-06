Van'da kalp ameliyatlarında 'küçük kesi' yöntemi uygulanmaya başlandı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanmaya başlanan "minimal invaziv" yöntemi ile açık kalp ameliyatının aksine küçük kesilerle kemik ve dokulara zarar vermeden operasyonların gerçekleştirilmesine başlandı.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Merkezinde uygulanan yöntemle şu ana kadar ameliyat edilen 6 hasta kısa sürede iyileşerek taburcu edildi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Sezgin, gazetecilere, normal ve açık kalp ameliyatlarının yanı sıra küçük kesilerle kalp ameliyatı yapmaya başladıklarını söyledi.

Daha önce bu tür ameliyatlar için dış merkezlere giden bütün hastaları artık merkezlerinde tedavi ettiklerini belirten Sezgin, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda artık normal kalp ameliyatları, açık kalp ameliyatları dışında bir de bölgemizde daha önce hiç yapılmayan, yaklaşık 6 hastamıza küçük kesilerle kalp ameliyatı yapmaya başladık. Koroner bypass dediğimiz kalp damarları tıkalı olan hastalarımızı küçük kesilerle göğüs duvarından ve bacaklarından aldığımız damarları yine sol meme altından kalbine bypass yaparak başladık. Yine kalp tümörü olan hastamıza burada sağ meme arasından girerek küçük kesiyle minimal invaziv miksoma dediğimiz sol atriyumda yerleşim gösteren kardiyak tümörünü temizledik. Dolayısıyla bölgemizde daha önce küçük kesilerle yapılmayan bütün ameliyatları yapmaya başladık. Artık farklı ameliyatları küçük kesilerle yapıyoruz. Bölgemizde daha önce bu küçük kesi ameliyatları için dış merkezlere giden bütün hastalarımız artık merkezimizde tedavi edebiliyoruz. Küçük kesi ile yaptığımız ameliyatlarda hastalarımız hızlı şekilde iyileşmekte ve hayatlarına dönmekteler. Küçük kesi ile yaptığımız ameliyatlarda hastalarımızın maksimum iş gücü kayıp süreleri bir ayı buluyor ama normal açık ameliyat yaptığımız hastalarda bu 4-5 ay sürebiliyor."

Küçük kesi yöntemi ile ameliyat olan 70 yaşındaki Hurşit Anuş, "Daha önce nefes alamıyordum. Buraya geldim. Ayın 25'inde ameliyat oldum. Elhamdülillah iyiyiz. Şimdi de taburcu olup evimize döneceğiz." dedi.