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Van'da midibüs kazası: 7'si çocuk 27 kişi yaralandı

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Van'ın Gevaş ilçesinde meydana gelen midibüs kazasında 7'si çocuk 27 kişi yaralandı. Kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden midibüs yan yattı.

VAN'ın Gevaş ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu midibüsü yan yattı. Kazada 7'si çocuk 27 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Van-Tatvan kara yolunun Yuva Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Van'dan Mardin istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 30 AAE 258 plakalı midibüs, Van-Tatvan kara yolunun 70'inci kilometresindeki Yuva Mahallesi yakınlarında, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, 7'si çocuk 27 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Van'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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