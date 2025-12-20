Van'da 'Mide Kanseri Farkındalık Semineri' düzenlendi

Van'da İl Sağlık Müdürlüğünce "Mide Kanseri Farkındalık Semineri" düzenlendi

İpekyolu İlçe Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde, doktorlar yaptıkları sunumlarla mide kanseri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, yaptığı konuşmada, faydalı bir seminer verdiklerini söyledi.

Vatandaşlarla sürekli temas halinde olduklarını, mide kanseri hakkında bilgilendirici çalışmalar yaptıklarını belirten Tosun, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarla bir arada olmamız toplumun doğru şekilde bilgilendirilmesinde önemli bir role sahiptir. Bu kapsamda muhtarlarımızın aracılığıyla vatandaşlarımızın bu kanser türüne yakalanmadan önce neler yapması gerektiğini ve hastalığa yakalanmış bireyler varsa nasıl takip edilmesi gerektiğini anlatmayı amaçlıyoruz. Van'da halk sağlığını doğrudan etkileyen bu ve benzeri önemli konularda paydaşlarımızla birlikte eğitim ve bilgilendirme çalışmalarımıza devam edeceğiz."

AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas ise " Van'da kanser vakalarının arttığını görüyoruz. Türkiye'deki istatistikler de bunu doğruluyor. Bu konuda değerli hocalarımız bizleri daha ayrıntılı şekilde bilgilendirecekler. Kanser vakalarının artışında tuzlu balık ve tuzlu peynir gibi yöresel gıdaların etkisinin olabileceği dile getiriliyor. Elbette bu gıdalar kültürümüzün bir parçası ancak sağlığımız için bilinçli tüketimin ne kadar önemli olduğunu da göz ardı edemeyiz. Kansere yakalandıktan sonra tedavi elbette mümkündür ancak önemli olan hastalığa yakalanmadan önce gerekli tedbirleri almak, sağlığımızı korumaktır." diye konuştu.

Seminere, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, sağlık çalışanları, akademisyenler ve muhtarlar katıldı.