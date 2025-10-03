Van'da Mezun Akademi-Kariyer Buluşmaları Gerçekleştirildi
Atatürk Lisesi Mezunları Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, mezunların kariyer deneyimleri paylaşıldı. Lise Müdürü Yusuf Sarıkaya, bu tür organizasyonların öğrenci motivasyonunu artırdığına dikkat çekti.
Van'da Atatürk Lisesi Mezunları Derneği tarafından "Mezun Akademi-Kariyer Buluşmaları" etkinliği gerçekleştirildi.
Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen programa Atatürk Lisesi'nden mezun olan farklı meslek gruplarından katılımcılar katıldı.
Lise Müdürü Yusuf Sarıkaya, okulun tarihsel misyonuna dikkat çekerek, bu tür etkinliklerin öğrenci motivasyonunu artırdığını belirtti.
Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Durğun da okuldan mezun olanların şehre ve ülkeye sağladığı katkıyı dile getirdi.
