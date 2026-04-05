Van'daki depremde, dershanede öğrencilerin yaşadığı panik kamerada

Tuşba ilçesinde 5.2 büyüklüğündeki deprem sırasında bir dershanede öğrenciler panik yaşadı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

VAN'ın Tuşba ilçesinde dün meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde bir dershanede öğrencilerin yaşadığı panik güvenlik kameralarına yansıdı.

Tuşba ilçesinde dün saat 8.52'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem sırasında öğrenciler panik yaşadı. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde etütte olan öğrencilerin panik içerisinde sağa sola kaçıştığı, iki öğretmenin onlara sakin olmalarını söyledikleri ve ne yapacaklarını anlattıkları yer alıyor. Öğretmenler, daha sonra da öğrencileri tahliye ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
