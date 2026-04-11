Van'da kayalıklarda mahsur kalan eşek kurtarıldı
Tuşba ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan eşek, AFAD ekipleri tarafından bulundu ve kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Amik Kalesi yakınlarındaki kayalıklarda bir eşeğin mahsur kaldığı bilgisi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, uzun süredir kayalıkta mahsur kaldığını tespit ettiği eşeği kurtardı.
Eşek, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Orhan Sağlam