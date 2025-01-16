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Van'da Kurubaş Geçidi'nde Yoğun Sis ve Kar Beklentisi

Van'da Kurubaş Geçidi'nde Yoğun Sis ve Kar Beklentisi
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Van'da Kurubaş Geçidi'nde etkili olan yoğun sis, trafiği olumsuz etkiliyor. Meteoroloji, bölgede kar yağışı ve çığ tehlikesi uyarısında bulundu.

Kurubaş Geçidi'nde yoğun sis

VAN - Van'da öğlen saatlerinden itibaren etkili olan sis, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkiliyor.

Şehir merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve belli aralıklarla devam eden Kar, yüksek kesimlerde yerini sise bıraktı.

Etkili olan yoğun sis, Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak seyrediyor.

"Çığ, buzlanma ve don uyarısı"

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bölge genelinin çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde aralıklı hafif kar yağışlı olması beklenmektedir. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarın batılı ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir. Van Gölü'nde hava durumu; çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; rüzgar: batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; dalga: 0,25 ila 0,50 metre; görüş: iyi, pus ve yağış anında orta; sis anında zayıf. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının; Muş 0, Bitlis 1, Hakkari 2 ve Van'da 5 derece olacağı tahmin edilmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralmalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ AKYÜZ - Güncel
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