Van'da Kontrolden Çıkan Otomobil Gölü'ne Devrildi: 2 Yaralı
Van'da bir otomobil virajı alamayarak Sıhke Gölü'ne devrildi. İki kişi hafif yaralandı ve kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı.
Van'da kontrolden çıkan otomobilin göle devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil, virajı alamayarak Sıhke Gölü'ne devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Araçta hafif yaralanan 2 kişi, kendi imkanlarıyla otomobilden çıkmayı başardı.
Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel