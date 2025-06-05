Van'da Kontrolden Çıkan Otomobil Gölü'ne Devrildi: 2 Yaralı

Van'da Kontrolden Çıkan Otomobil Gölü'ne Devrildi: 2 Yaralı
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Van'da bir otomobil virajı alamayarak Sıhke Gölü'ne devrildi. İki kişi hafif yaralandı ve kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı.

Van'da kontrolden çıkan otomobilin göle devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil, virajı alamayarak Sıhke Gölü'ne devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Araçta hafif yaralanan 2 kişi, kendi imkanlarıyla otomobilden çıkmayı başardı.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
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