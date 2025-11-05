Van'da Kış Tedbirleri Toplantısı Düzenlendi
AFAD İl Müdürlüğü, karla mücadele için alınacak tedbirleri görüşmek üzere bir toplantı düzenledi. Toplantıya AFAD İl Müdürü ve kurum amirleri katıldı.
Van'da Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü bünyesinde "Kış Tedbirleri Toplantısı" düzenlendi.
AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş başkanlığında Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, karla mücadelenin başarılı şekilde yürütülebilmesi için alınacak tedbirler görüşüldü.
Toplantıya, kurum amirleri ve ilgili birimlerin temsilcileri katıldı.
