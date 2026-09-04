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Van'da kırtasiye denetimleri artarak sürüyor

Van'da kırtasiye denetimleri artarak sürüyor
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Van'da 2026-2027 eğitim yılı öncesi kırtasiyelerde fiyat etiketi, raf-kasa uyumu ve güvenlik standartları denetlendi. Ekipler, iş yerlerini bilgilendirirken denetimlerin eğitim başlangıcıyla daha da sıklaşacağını açıkladı.

VAN (AA) – Van'da, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerinin satıldığı iş yerlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Ticaret İl Müdür Vekili Kazım Korkmaz ve beraberindeki ekip, İpekyolu ilçesindeki kırtasiyelerde denetim yaptı.

Ekipler, ürünlerin fiyat etiketlerini kontrol etti, raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı. Ürünlerin güvenlik standartlarına uygunluğunu da inceleyen ekipler, iş yeri yetkililerini bilgilendirdi.

Korkmaz, Van merkez ve ilçelerinde eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla denetimlerin daha sık gerçekleştirileceğini belirtti.

Kaynak: AA
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