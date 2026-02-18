Haberler

Van kırsalında 21 kilo 350 gram skunk ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 21 kilo 350 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından kırsal bölgede yapılan aramada 21 kilo 350 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Van İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Öncüler Mahallesi kırsalında uyuşturucu madde bulunduğu yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, arazide arama yaptı. Yapılan aramada araziye gizlenmiş halde 21 kilo 350 gram skunk ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde muhafaza altına alınırken, olayla bağlantılı şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
