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Van'da Kayıp Üniversite Öğrencisi Rojin Kabaiş İçin Arama Çalışmaları 14. Gününde

Van'da Kayıp Üniversite Öğrencisi Rojin Kabaiş İçin Arama Çalışmaları 14. Gününde
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in kaybolmasının üzerinden 14 gün geçti. Arama çalışmalarında Rojin'e ait başörtüsünün bulunduğu bölgeye odaklanıldı.

VAN'da kaldığı yurttan çıktından sonra bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i (21) arama çalışmaları, 14'üncü günde devam ediyor. Aramalar, dün Rojin'e ait başörtüsünün bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Geri dönmeyen Rojin Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi. 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Telefon incelenmek üzere polise teslim edildi.

Telefonla konuştuğu annesine markete gidip, kahve, su ve kek alacağını söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Gönüllü arama-kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmalara, polis ekipleri zaman zaman havadan da destek veriyor. Arama çalışmalarında, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yandan taramalı sonar cihazı, jandarmanın su üstü radar, polisin su altı görüntüleme cihazları da kullanılıyor. Jandarma, polis ve AFAD üyelerinden oluşan dalgıç ekipler de zaman zaman göle dalış yapıp, aramalara destek veriyor.

Arama çalışmaları, Rojin'e ait başörtüsünün dün bulunduğu Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Bardakçı Mahallesi arasındaki bölgede yoğunlaştırdı. Başörtüsü incelenmek üzere, olay yeri inceleme ekipleri tarafından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ekipler, arama çalışmalarının 14'üncü gününde hem gölde hem karada yoğun bir çalışma yürütüyor. Gönüllü arama ekiplerinin de desteklediği çalışmalarda Diyarbakır ve Erzurum Emniyet müdürlüklerinden getirilen kadavra köpekleri de kullanılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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