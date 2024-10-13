Van'da Kayıp Üniversite Öğrencisi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

VAN'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i (21) arama çalışmaları 16'ncı günde devam ediyor. Aramalar, dün kadavra köpeğinin tepki vermesi üzerine kazı çalışmasının yapıldığı bölgede yoğunlaştı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Geri dönmeyen Rojin Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi. 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Telefon incelenmek üzere polise teslim edildi.

Telefonla konuştuğu annesine markete gidip, kahve, su ve kek alacağını söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Gönüllü arama-kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmalara, polis ekipleri zaman zaman havadan destek veriyor. Çalışmalarda, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yandan taramalı sonar cihazı, jandarmanın su üstü radar, polisin su altı görüntüleme cihazları da kullanılıyor. Rojin'in kaybolduğu günden sonra Bardakçı Mahallesi'ne giriş çıkış yapan yaklaşık 400 araç incelendi. 10 Ekim günü Rojin'e ait başörtüsü sahilde bulundu.

ARAMA ÇALIŞMALARI DÜN KAZI YAPILAN BÖLGEDE YOĞUNLAŞTI

Rojin'i arama çalışmaları özellikle başörtüsünün bulunduğu Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Bardakçı Mahallesi arasındaki bölgede yoğunlaştı. Diyarbakır ve Erzurum emniyet müdürlüklerinden getirilen kadavra köpekleri de arama çalışmalarında kullanılıyor. Aramalar 16'ncı güne girerken, dün kadavra köpeğinin tepki vermesi üzerine bölge metal dedektörü ile tarandı. Polis ekipleri bazı noktalarda da kazı yaptı.

Göl üzerinde tekne ve botlarla, karada polis arama kurtarma, jandarma, AFAD, İtfaiye ve gönüllü ekipler tarafından Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Bardakçı Mahallesi arasındaki sahil didik didik aranıyor. Bardakçı Mahallesi'ndeki metruk yapılar, evlerin bahçeleri ile kampüs yakınındaki sazlıklar da kontrol ediliyor. Ancak yapılan çalışmalarda şu ana kadar Rojin'e ait hiçbir ize rastlanmadı.

Haber: Behçet DALMAZ/VAN,