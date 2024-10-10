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Van'da Kayıp Üniversite Öğrencisi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Van'da Kayıp Üniversite Öğrencisi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Van'da 27 Eylül'den beri kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları sürerken, kayıpa ait olduğu düşünülen bir eşarp bulundu. Eşarp, güvenlik ekipleri tarafından incelemeye alındı.

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında, öğrenciye ait olduğu değerlendirilen eşarp bulundu.

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'ten 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor.

Daha önce sahilde cep telefonu ve kulaklığı bulunan Kabaiş'i arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekiplerince su altı görüntüleme cihazından da yararlanılarak Van Gölü'nde devam ediyor.

Kıyıdaki ekipler de sahile yakın yerleşim yerlerini, metruk yapıları ve sazlık alanları sürekli kontrol ederek kayıp öğrencinin bulunması için çaba gösteriyor.

Kıyıda arama kurtarma köpekleri, dronla arama çalışmalarını sürdüren ekipler, Kabaiş'e ait olduğu değerlendirilen eşarp buldu.

Bardakçı Mahallesi'ne yaklaşık 150 metre uzaklıkta Van Gölü sahilinde bulunan eşarp, yapılan incelemenin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alındı.

Eşarbın Kabaiş'e ait olup olmadığının tespiti için aileye gösterileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel

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