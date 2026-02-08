Van'da 106 yerleşim yeri ulaşıma kapandı; Bahçesaray'da kar kalınlığı 1 metreyi aştı
Van'ın Bahçesaray ilçesindeki Çatbayır Mahallesi'nde yaşayanlar, kışın biriken kar yığınlarını temizlemek için yoğun çaba sarf ediyor. Mahalle sakinleri, kar kütleleriyle mücadele ederken zorluk yaşadıklarını belirtiyor.
DAMLARDA BİRİKEN KARLARI TEMİZLİYORLAR
Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesi'nde yaşayanlar, kar kütlelerini küreklerle temizlemeye çalışıyor. Mahalle sakinleri, kar yığınlarını güçlükle temizlediklerini söyledi.
