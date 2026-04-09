Van'da Nisan Ayında Kar Yağışı: 11 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Güncelleme:
Van'da nisan ayında etkili olan kar yağışı, 11 yerleşim yerinin ulaşıma kapanmasına neden oldu. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santimetreye kadar ulaştı ve belediye ekipleri yolların açılması için harekete geçti.

Kentte dün gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kent, kısa sürede beyaza bürünürken, kar kalınlığının yüksek kesimlerde 10 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi. Vatandaşlar, kar yağışı altında işlerine gitti. Yağış nedeniyle 5 mahalle ve 6 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Haber: Behçet DALMAZ/VAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
