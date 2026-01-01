Van'da kardan 671 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 671 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler yolların açılması için çalışma başlattı.

Kentte cumartesi günü başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde etkili oluyor. Yoğun kar ve tipi, açılan bazı yolların yeniden kapanmasına neden oluyor. ar yağışı nedeniyle 343 mahalle ve 328 mezra olmak üzere toplam 671 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan yolların açılması için Van Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları'na bağlı karla mücadele ekipleri tarafından karla mücadele çalışmaları sürüyor. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının cuma gününe kadar kent genelinde aralıklarla devam edeceğini belirterek, vatandaşları kuvvetli rüzgar, buzlanma, don ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.