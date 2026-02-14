Haberler

Van'da kardan 43 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 43 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri çalışmalara başladı.

Kentte etkili olan yağmur sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle Başkale, Bahçesaray, Gürpınar ve Erciş'te etkisini daha fazla hissettiren kar yağışı nedeniyle 16 mahalle, 27 mezra olmak üzere toplam 43 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Başkale'de etkisini artıran kar yağışıyla birlikte ilçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Karayolları, Van Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri yolu ulaşıma kapanan yerleşim yerlerine ulaşımın tekrar sağlanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
