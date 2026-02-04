Haberler

Van'da kardan 40 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 40 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri karla mücadele çalışmalarına başladı.

VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 40 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı. Lapa lapa yağan kar kısa sürede kenti beyaza bürürken, kardan dolayı 40 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Yağışla birlikte kentte yer yer sis de etkili oldu.

Öte yandan ilçe belediyeleri de kendi sorumluluk alanlarındaki mahallelerde trafikte aksama yaşanmaması için kar temizleme çalışması yaptı. DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
