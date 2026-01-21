Haberler

Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu mezrada evi ile ahırı arasına tünel açtı

Güncelleme:
Van'ın Çatak ilçesinde Kemal Tuci, 2 metreyi aşan kar nedeniyle evi ile ahırı arasında tünel kazmak zorunda kaldı. Tuci, bu tüneli kullanarak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılıyor.

Çatak ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan Işınlı Mahallesi Elmacık mezrasında kar kalınlığı rüzgarın da etkisiyle yer yer 2 metreyi bulunca bazı evler kara gömüldü. En büyük sıkıntıyı yaşayanlardan biri de Kemal Tuci oldu. Ev ve ahırının bulunduğu bölgede kar kalınlığının yer yer iki metreyi bulması üzerine Tuci, çareyi tünel kazmakta buldu. Yaklaşık 20 metrelik bölümünün bir kısmını tünele dönüştüren Tuci, her gün buradan geçerek geçimini sağladığı hayvanlarını yem ve su veriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'ın 'Dünyayı değiştirecek' denilen konuşması başladı

"Dünyayı değiştirecek" denilen konuşması başladı: Tanınmaz haldeler
