Van'da kar, kuvvetli rüzgar ve çığ tehlikesi uyarısı

Güncelleme:
Van Valiliği, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgarlara karşı vatandaşları uyardı. Bahçesaray, Başkale, Saray, Özalp, Çatak ve Gevaş ilçelerinde 10 ile 20 santimetre arasında kar beklenirken, yüksek kesimlerde bu miktar 20 santimetreyi aşabilir. Çığ tehlikesine karşı önlemler alınması gerektiği vurgulandı.

Van Valiliği, kent geneli için kar, kuvvetli rüzgar ve çığ tehlikesi uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşıma göre, kar yağışı Bahçesaray, Başkale, Saray, Özalp, Çatak ve Gevaş ilçelerinde akşam ve gece kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.

İl genelinde gece etkili olan kuvvetli rüzgarın da yükseklerde fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklenen ilçelerde, taze kar kalınlığının 10 ila 20 santimetre, yüksek kesimlerinde ise 20 santimetre ve üzerinde olması beklenirken merkez ilçelerde de 4 ila 8 santimetre olacağı öngörülüyor.

Bölgede yüksek kar örtüsüne sahip eğimi dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Kent genelinde kar yağışına bağlı yükseklerde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi ve kar savrulması, eğimi dik yamaçlarda kar akması ve çığ tehlikesi, kara yolu geçitlerinde gizli buzlanma ve gece saatlerinde don olayı, kar yağışına bağlı görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
