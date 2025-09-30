Van'da Kaldırım İşgallerine Karşı Denetim

Van'da zabıta ekipleri, cadde ve sokaklarda yaya ile araç trafiğini olumsuz etkileyecek kaldırım işgallerine karşı denetim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine kaldırımları işgal eden işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Zabıta Dairesi Başkanlığı ve İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü denetimlere, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri destek verdi.

Cumhuriyet ve Suvaroğlu caddeleri ile Ahmedi Hani Parkı bölgesinde yapılan denetimlerde uyarılara rağmen kurallara uymayan bazı işletmelere müdahale edildi.

Ekipler, cadde ve kaldırımları işgal eden ürünleri topladı, bazı işletmelere cezai işlem uygulandı.