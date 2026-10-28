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Van'da kadınlara yapay zeka eğitimi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde verildi

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Van'da kadınlara yapay zeka eğitimi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde verildi
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Van'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda kadınlara dijital okuryazarlık ve yapay zeka eğitimi verildi. Programla kadınların dijital dünyada daha aktif yer alması ve teknolojiyle ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmesi hedefleniyor.

Van'da kadınların dijital becerilerini geliştirmek ve yapay zeka teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla eğitim programı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda, kurumun ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Vali Yardımcısı Fidan Bozkır, İl Müdürü Vefa Akdoğan, Turkcell ve Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) yetkilileri katıldı.

Eğitimlerde kadınlara dijital okuryazarlık, yapay zeka araçlarının günlük yaşamda ve iş süreçlerinde kullanımı, e-ticaret ve çevrim içi güvenlik konularında bilgi verildi.

Programla kadınların dijital dünyada daha aktif yer almaları, teknolojik becerilerini geliştirmeleri ve ekonomik ve sosyal hayatta teknoloji aracılığıyla güçlenmeleri hedefleniyor.

Kaynak: AA
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