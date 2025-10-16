Van'da Kaçırılan Çocuklar İçin Ailelerin Eylemi Devam Ediyor

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak DEM Parti İl Başkanlığı önüne kadar yürüdü.

Yüksek sesle müzik çalarak seslerini bastırmaya çalışan partililere tepki gösteren anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme oğlu için katılan Saliha Mert, gazetecilere, 10 yıldır evladını beklediğini söyledi.

Oğlu gelinceye kadar mücadelesini sürdüreceğini ifade eden Mert, "Çocuklarımızı istiyoruz. Bu yüzden aileler olarak DEM partinin kapısının önündeyiz. Bizden evlatlarımızı çaldılar. Benim evladımı kandırarak götürdüler. 2016'de öldüğünü söylediler fakat ben inanmıyorum, evladımı istiyorum. Oğlum, sana sesleniyorum, ne olur gel artık. Güçlü bir devletimiz var, çık gel devletimize teslim ol." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye" sürecini desteklediklerini belirten Mert, "Süreçten çok umutluyum. İnşallah güzel sonuçlanır ve aileler evlatlarına kavuşur. Ümidimiz bu süreç." dedi.

Kızına kavuşmak için mücadele ettiğini dile getiren Nazlı Sancar ise "Yıllardır evlat hasreti çekiyorum. 15 yıldır çocuğuma kavuşamadım ve bu acıyı her gün yaşıyorum. Burada hiçbir çıkar talebimiz yok, sadece doğurduğumuz, hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Son nefesimize kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Dağdaki çocuklara sesleniyorum. Gelin, devlet güçlerine teslim olun." ifadelerini kullandı.