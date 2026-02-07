Haberler

Van'da kaçak avlanan kişiye 81 bin 441 lira ceza kesildi

Erciş ilçesinde jandarma tarafından yapılan denetimde kaçak avlanan bir kişiye 81 bin 441 lira para cezası uygulandı. Olayda ruhsatsız av tüfeği ve kaçak avlanmış 12 kınalı keklik ele geçirildi.

Van'ın Erciş ilçesinde kaçak avlanan kişiye 81 bin 441 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

İlçenin Çakırbey Mahallesi yakınlarında devriye gezen ekipler, şüphe üzerine durdurdukları araçta yaptıkları aramada, ruhsatsız av tüfeği ve kaçak avlanmış 12 kınalı keklik ele geçirdi.

Şüpheli M.S'ye 81 bin 441 lira ceza uygulandı.

