Van'da Kaçak Avcılığa 48 Bin Lira Ceza

Van'da Kaçak Avcılığa 48 Bin Lira Ceza
Van'da kaçak avladığı kekliklerle yakalanan bir kişiye 48 bin 883 lira ceza verildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, kaçak avcılığın önlenmesi için ilçelerde kontrol çalışmaları gerçekleştirdi.

Van'da kaçak avladığı kekliklerle yakalanan bir kişiye 48 bin 883 lira ceza verildi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, kaçak avcılığın önlenmesi için Erciş, İpekyolu, Edremit, Tuşba ve Muradiye ilçelerinde çalışma yürütüldü.

Koruma ve kontrol çalışmalarında, arazide kafes avcılığı yaptığı tespit edilen bir kişiye, 48 bin 883 ceza uygulandı.

Ekiplerce kafes ve 2 kınalı kekliğe el konuldu.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
