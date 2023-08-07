Van'da jandarma ekipleri kadına yönelik şiddetin önlenmesi için bilgilendirme çalışması yaptı
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Van'da jandarma ekipleri, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla bilgilendirme çalışması yaptı. İl Jandarma Komutanlığı, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için eğitim, bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Van Kalesi Parkı'nda 570 kadına Kadın Destek Uygulaması (KADES) kullanımı hakkında bilgiler verdi ve 350 erkeği de bilgilendirerek farkındalık oluşturmayı amaçladı.
Van'da jandarma ekipleri, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla bilgilendirme çalışması yaptı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının, kadınlara yönelik her türlü şiddetin önlenmesi amacıyla eğitim, bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ekipler, Van Kalesi Parkı'nda 570 kadına, Kadın Destek Uygulaması (KADES) kullanımı, uygulamanın cep telefonuna yüklenmesi hakkında bilgiler verdi.
Vatandaşlara broşür de dağıtan ekipler, "Kadına El Kalkamaz" mottosu çerçevesinde farkındalık oluşturmak amacıyla 350 erkeği de bilgilendirdi.