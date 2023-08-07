Van'da jandarma ekipleri kadına yönelik şiddetin önlenmesi için bilgilendirme çalışması yaptı

Van'da jandarma ekipleri, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla bilgilendirme çalışması yaptı. İl Jandarma Komutanlığı, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için eğitim, bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Van Kalesi Parkı'nda 570 kadına Kadın Destek Uygulaması (KADES) kullanımı hakkında bilgiler verdi ve 350 erkeği de bilgilendirerek farkındalık oluşturmayı amaçladı.