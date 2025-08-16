Van'da İsrail'in Gazze Saldırılarına Protesto

Van'da İsrail'in Gazze Saldırılarına Protesto
Van'da sivil toplum kuruluşları ve medrese alimleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek, duruma duyarsız kalınmaması gerektiğini vurguladı.

Van'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve medrese alimleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için Güzel Cami'de bir araya gelenler adına açıklama yapan Davut Biçer, saldırılarda kadın ve çocukların hayatını kaydettiğini söyledi.

Gazze'ye yönelik saldırıların sürdüğünü belirten Biçer, "İki yıldır Siyonizm'in Gazze'ye yönelik mezalimi dayanılmaz bir hal almış olup terör şebekesinin kuduz bir canavar gibi tüm İslam alemine pervasızca saldırıları ve tehditleri İslam'a mensup olan bizler için ne yazık ki tam bir zillet halini almıştır. Hal böyleyken sadece durum değerlendirmesinden ileri gitmeyen söylemlerin artık anlamı kalmamıştır. İsrail'in artık kınamadan anlamadığı anlaşılmıştır. Eylem boyutuna geçme zamanı çoktan geldi." dedi.

Kimsenin Gazze'de yaşananlara duyarsız kalmaması gerektiğini dile getiren Biçer, şunları kaydetti:

"Ey peygamber varisi olan alimler, bu mezalim karşında susmak Ebu Ubeyde'nin 'siz bizim hasmımızsınız' tehdidinin muhatabı olmak demektir. Milletimizin Gazze hassasiyetini ve Müslümanların dertleriyle dertlenme bilincini kazanabilmeleri adına konferanslar, vaaz ve irşat faaliyetleri düzenlenmeli. Boykota ara vermeden, gevşemeden, tam bir ciddiyetle devam etmek Gazze'deki kardeşlerinize borcunuzdur. Eylemleriniz, duanız, boykotunuz ve en önemlisi İslam'ı hayatınıza ve toplumunuza hakim kılmayla kardeşlerinizin yanında olun."

