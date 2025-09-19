Van'da İlköğretim Haftası Töreni Düzenlendi
Van'ın Çaldıran ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen törende saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu, çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Van'ın Çaldıran ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Hafsa Hatun İlkokulu ve Ortaokulu'nun bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı programda, şiirler okundu, halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi yapıldı.
Programa, Kaymakam Süleyman Bakan ve kurum müdürleri katıldı.
