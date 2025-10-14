Haberler

Van'da İhtiyaç Sahibi Ailenin Evi Yenilendi

Van Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerle birlikte Tuşba ilçesindeki ihtiyaç sahibi Köse ailesinin evini onararak yardımda bulundu.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve özel gereksinimli bireyler, Tuşba ilçesinde ihtiyaç sahibi ailenin evinin onarımını yaptı, yardımda bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İyi Adamlar Eksilmesin Derneği üyeleri ile yürütülen çalışma kapsamında ihtiyaç sahibi ailenin evinin tadilatı yapıldı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri ve İyi Adamlar Eksilmesin Derneği üyeleri, İstasyon Mahallesinde sağlık sorunları yaşayan Köse ailesini ziyaret etti.

Saha taramaları sonucunda tespit edilen ailenin, yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla çalışma başlatıldı.

Belediye ekipleri ve özel gereksinimli bireyler, evde tadilat ve boya çalışmalarıyla Köse ailesinin evini yeniledi. ???????

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
