Haberler

Van'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi" açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın İpekyolu ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen sergide kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı çini, deri işlemeciliği ve dokuma gibi ürünler sergilendi. Yetkililer, serginin hem yetenekleri göstermek hem de aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla açıldığını belirtti.

Van'ın İpekyolu ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi" açıldı

Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen sergide, kursiyerlerin yıl boyunca yaptıkları ürünler sergilendi.

İpekyolu Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Arif Yılmaz, sergide yer alan ürünlerin büyük emeklerle hazırlandığını ve son derece değerli olduğunu söyledi.

Katılımcılara teşekkür eden Yılmaz, "Amacımız hem usta öğreticilerimizin hem kursiyerlerimizin emeklerini gün yüzüne çıkarmaktır. Sergimizde özellikle çini, deri işlemeciliği, dokuma ve diğer al sanatlarında ortaya çıkan kaliteli ürünleri sergiledik. Sergimizde kursiyerlerimiz hem yeteneklerini gösterdi hem de kurslar sayesinde aile ekonomilerine katkı sağladı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Sergide ürünlerini tanıtan Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Geleneksel Giysili Bez Bebek Sanatçısı Elvan Şahar ise "Sergide özveriyle, büyük emeklerle yaptığımız ürünleri sergileme şansı bulduk. Çok renkli ve zengin içeriğe sahip bir sergi oldu. Sergimizde atölye çalışmalarımızı da yaptık. Ziyaretçilerimiz, ürünleri nasıl yaptığımızı izleme fırsatı elde etti. Sergiye yoğun bir ilgi var." diye konuştu.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel
İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında 'yürütmeyi durdurma' kararı

Mahkemeden Yerebatan Sarnıcı'yla ilgili sürpriz karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Parktaki cinayetin şüphelisi, saldırı öncesi olay yerinden silahlı fotoğraf paylaşmış

Bu kare sonun başlangıcı oldu
Fenerbahçe'ye Mason Greenwood'dan kötü haber

Korkulan oldu!

İtalyan devi listesine ekledi! Icardi'yi istiyorlar

Eleştiri oklarının hedefindeki Icardi'ye dünya devi talip oldu

AYM'nin nafaka kararı akıllara ünlü isimleri getirdi

AYM'nin nafaka kararı akıllara ünlü isimleri getirdi
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası'ndan çuval çuval para kazanacak

F.Bahçe ve G.Saray Dünya Kupası'ndan çuval çuval para kazanacak
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir

Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü
Komadan çıktı, eşini suçladı: Beni pencereden aşağı itti

Komadan çıkıp verdiği isimle soruşturmanın seyrini değiştirdi
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>