Van'da Hatalı Park Eden Araçlara Cezai İşlem ve Çekim Uygulaması

Van'da Hatalı Park Eden Araçlara Cezai İşlem ve Çekim Uygulaması
Güncelleme:
Van Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hatalı park edilen araçları yediemin otoparkına taşıdı. Zabıta ve trafik ekipleri, işlek cadde ve sokaklarda denetimlerini artırarak, yasak alanlara park eden araç sahiplerine cezai işlemler uyguladı.

Van Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hatalı park edilen araçları çekiciyle yediemin otoparkına götürdü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki işlek cadde ve sokaklarda denetimlerini artırdı.

Ekipler, kaldırıma, bisiklet yollarına, engelli rampası ve yaya geçidine, park yasağı bulunan alanlara ve toplu taşıma duraklarının bulunduğu yerlere yanlış şekilde park edilen araç sahiplerine cezai işlem uyguladı.

Trafik akışını engelledikleri tespit edilen bazı araçlar da çekicilerle yediemin otoparkına götürüldü.

Kaynak: AA / Bahar Tanrıtanır - Güncel
