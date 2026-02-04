Haberler

Van'da gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Güncelleme:
Başkale ilçesinde düzenlenen yol kontrolü sırasında gümrük kaçağı malzemeler yakalandı. İki kişi gözaltına alındı.

Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlık Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Kontrollerde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.D ve F.S hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
