Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Tutuklama

Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Tutuklama
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Van'da gerçekleştirilen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Emniyet, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 12-18 Mayıs'ta düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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