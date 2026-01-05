Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu; 6 gözaltı

VAN'da polisin göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 organizatör gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere 28 Aralık 2025 ile 3 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 6 organizatör şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.