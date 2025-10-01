Van'da Girişimci Kütüphanesi Etkinliği Başladı

Van'da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Girişimci ve Yöneticiler Derneği (GYD) işbirliğiyle düzenlenen "Girişimci Kütüphanesi" buluşması programı başladı.

İpekyolu Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan İpekyolu Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Van'ın potansiyeli yüksek bir şehir olduğunu söyledi.

Kentteki çocukların, kentlerin yeteneklerinin keşfedilerek işlenmesi gerektiğini belirten Gilan, şöyle konuştu:

"Bu nedenle Van'da böyle bir programın yapılmasını önemli buluyorum. Bu etkinlik için Van'ın seçilmesi beni çok mutlu etti. Coğrafyamızdaki bu insan kaynağı ne yazık ki yanlış yollara da yönelebiliyor. Yanlış düşüncelere de tevessül edebiliyor gençlerimiz. Bunu bir milat olarak görüyorum sizlerin vesilesiyle. Sizlerden de yardım bekliyoruz. Lütfen bu gençlerimizin fikirlerini, düşüncelerini, potansiyellerini fark edin, tespit edin ve akabinde de bize ne düşüyorsa biz de sizlerin bir destekçisi olarak bu projeyi daha geliştirerek gençlerimizi daha güzel seviyelere getirelim."

GYD Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Anıl Taşdemir de kütüphanelerin bilginin, fikrin ve hayalin bir araya geldiği, geleceğin temellerinin atıldığı mekanlar olduğunu vurguladı.

Girişimciliğin de bu ruhtan beslendiğini anlatan Taşdemir, şunları kaydetti:

"Girişimcilik ekosistemi yalnızca iş dünyasında yeni kapılar açmak değil, topluma fayda sağlamak, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek ve gençlere umut olmak demektir. İşte bu nedenle Girişimci Kütüphanesi Van programımızda sosyal girişimcilikten vizyoner liderliğe, sürdürülebilir kalkınmadan genç girişimcilerin geleceğine kadar çok değerli başlıkları ele alacağız. Bugün her biri alanında önemli katkılar sunmuş kıymetli konuşmacılarımız var. Onların deneyimleri ve vizyonları eminim ki hepinize yeni bakış açıları kazandıracak. Bizler biliyoruz ki girişimcilik yalnızca bir iş kurma pratiği değil, aynı zamanda bir medeniyet meselesidir. Geçmişte bu topraklardan çıkan nice öncü fikir, nice büyük ticaret yolu dünyayı şekillendirdi. Bugün bizlere düşen görev, bu mirası çağın imkanlarıyla yeniden yorumlamak ve geleceğe taşımaktır."

Van'ın potansiyelleriyle bu yolculuğun en güçlü aktörlerinden biri olacağına yürekten inandığını dile getiren Taşdemir, "Genç kardeşlerim, sizlere özellikle seslenmek istiyorum: Hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Cesaretiniz bugün belki küçük bir adım atmanıza vesile olacak ama unutmayın, o küçük adımlar yarının büyük hikayelerini yazacaktır. Sizlerin yanında olmaktan ve yolunuzu açmaktan gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

İl Kütüphane Müdür Yardımcısı Mahmut Hazırlar ise "Girişimci Kütüphanesi etkinliği, gençlerin ve potansiyel girişimcilerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak, girişimcilik ekosistemine katılımlarını artırmak ve sürdürülebilir öğrenme kültürü inşa etmek amacıyla tasarlanmış yenilikçi projedir." dedi.

Program, Türk Kızılay İstanbul İl Başkanı Burcu Kösem'in katılımıyla düzenlenen ilk panelle devam etti.