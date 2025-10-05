Van'da Gazze'ye Destek İçin İnsani Yardım Etkinliği

Van'da, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla bir araya gelenler, tekne ve kanolarla Van Gölü'ne açıldı, dalgıçlar da göle dalarak Türk ve Filistin bayrakları açtı.

HAK İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, birçok kurum ve sivil toplum kuruluşunun desteğiyle Edremit ilçesinde Van Gölü kıyısındaki Kent Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, İsrail aleyhine slogan attı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilen programda konuşan derneğin il temsilcisi Tekin Üzümcü, zorlu şartlara rağmen dimdik ayakta duran, onurunu asla teslim etmeyen kahraman Gazze halkının yanında olduklarını söyledi.

Gazze direnişi dendiğinde akla güçlü kavramlardan biri ve Filistin kültürünün özü olan Sumud'un geldiğini belirten Üzümcü, şunları kaydetti:

"Sumud, sadece bir kelime değil sarsılmazlığın felsefesidir. Dört bir yanı kuşatılmış, evi yıkılmış, sevdiklerini kaybetmiş insanların, tüm zorbalığa rağmen toprağında kalma, gitmeyi reddetme ve yeniden inşa etme kararlılığıdır. Sumud, bombalar altında bile zeytin ağacına tutunmak, tüm imkansızlıklara rağmen çocuğunun elini bırakmamak, adaletsizliğin en koyusunda bile insanlık onurunu ayakta tutmaktır. Gazze, işte bu Sumud felsefesinin ete kemiğe bürünmüş halidir. Onlar, bize direnişin pasif bir bekleyiş değil, aktif bir varoluş mücadelesi olduğunu her gün kanıtlıyor."

Sumud Filosu'nun sadece gıda ve ilaç taşıyan gemilerden ibaret olmadığını dile getiren Üzümcü, "O filo, uluslararası hukuku hiçe sayan bir ablukayı kırmak için yola çıkmış, dünya vicdanının yükünü omuzlamış gemilerdir. Devletlerin, uluslararası kuruluşların üstlenmeyi reddettiği insani sorumluluğu, sivil aktivistlerin, gönüllülerin, onurlu insanların üstlendiği bir direniş rotasıdır. Düzenlediğimiz programlarla, o gemilere birer ses, birer nefes olmaya çalışıyoruz. Desteklerimiz, dualarımız ve eylemlerimizle Gazze halkının yalnız olmadığını tüm dünyaya ilan ediyoruz." diye konuştu.

"İsrail'in yaptığı zulmü kınıyorum"

Eyleme katılan Helen Arslan ise İsrail'in, insan hakları ve uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek binlerce kadın, bebek, çocuk ve mazlumu acımasızca katlettiğini belirtti.

İnsanlık tarihinde örneğine az rastlanır bir zulmün tüm dünyanın gözü önünde yaşandığını dile getiren Arslan, "İsrail'in yaptığı zulmü kınıyorum. Oradaki kardeşlerimiz için çok üzülüyoruz. Maruz kaldıkları durum bize acı veriyor. Onlara destek olmaya çalışıyoruz. Büyük devletlerin harekete geçmesini, sessiz kalmamalarını, insanlık dramının bir an önce son bulmasını istiyoruz." dedi.

Etkinlik kapsamında Edremit İskelesi'nde bir araya gelen tur ve balıkçı tekneleri Türk ve Filistin bayraklarıyla donatıldı.

Van Gölü'ne açılarak konvoy oluşturduktan sonra kıyıya yanaşan tekne ve kanolardaki vatandaşlar, ellerindeki bayraklarla kıyıda bekleyenler tarafından karşılandı.

Programda dernek bünyesindeki su altı arama kurtarma dalgıçları da Van Gölü'nde Türk ve Filistin bayrakları açarak İsrail'in saldırılarını protesto etti.