Van'da farklı suçlardan aranan 153 kişi yakalandı
Van'da farklı suçlardan aranan 153 kişi yakalandı, 49'u cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sürüyor.
Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Amirliklerince 5-12 Nisan tarihlerinde yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 153 kişi yakalandı.
Bu kişilerden haklarında toplamda 161 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 49'u cezaevine teslim edildi.
Operasyonlarda 2 kurusıkı tabanca, 5 tabanca, 18 fişek, 47,2 gram sentetik uyuşturucu, 18.49 gram esrar ve 10 uyuşturucu hap maddesi ele geçirildi.