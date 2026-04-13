Van'da farklı suçlardan aranan 153 kişi yakalandı, 49'u cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sürüyor.

Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Amirliklerince 5-12 Nisan tarihlerinde yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 153 kişi yakalandı.

Bu kişilerden haklarında toplamda 161 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 49'u cezaevine teslim edildi.

Operasyonlarda 2 kurusıkı tabanca, 5 tabanca, 18 fişek, 47,2 gram sentetik uyuşturucu, 18.49 gram esrar ve 10 uyuşturucu hap maddesi ele geçirildi.